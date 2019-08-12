وفد رفيع من القيادة العامة يتفقد مصابي القوات المسلحة بمصحات بنغازي

وفد من القيادة العامة يزور مصحات بنغازي، 12 أغسطس 2019، (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)

زار مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء خيري التميمي، اليوم الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، جرحى ومصابي القوات المسلحة بمصحات بنغازي، للاطمئنان على الحالة الصحية لهم، ورفع الحالة المعنوية لديهم.

حضر الزيارة مدير إدارة الخدمات الطبية، على رأس وفد رسمي، بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وفق بيان لمكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

ولم يشر البيان إلى خلفية المعارك التي سقط على أثرها المصابون، حيث تشن قوات القيادة العامة حربًا على العاصمة طرابلس قبل 4 أشهر.

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ومنذ 4 أبريل الماضي، أعلن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، شن هجوم على العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، الخاضعة لحكم حكومة الوفاق، ما أسفر عنه سقوط 1093 قتيلًا وإصابة 5,762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 100 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

وفي 6 يوليو الماضي، شيع عدد كبير من أهالي مدينة أجدابيا وضواحيها، جثامين أربعة من عناصر الجيش التابع للقيادة العامة قتلوا في محاور القتال في حرب العاصمة طرابلس.

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ووافقت القيادة العامة على الهدنة الإنسانية التي اقترحتها الأمم المتحدة في العيد، وفق ما أعلنه الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، بأن القيادة العامة ستوقف العمليات العسكرية في ضواحي طرابلس خلال عيد الأضحى.