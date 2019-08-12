غوتيريش يشيد بأداء البعثة الأممية بعد تفجير بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أغسطس 2019, 02:39 مساء
الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، (ا ف ب: أرشيفية)

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بأداء البعثة الأممية في ليبيا، مقدما تعازيه في فقدان أحد موظفيها، حسين الهدار، إثر تفجير بمدينة بنغازي، السبت الماضي.

وأعلنت البعثة الأممية، في بيان، أمس الأحد، ارتفاع عدد القتلى بين موظفيها في تفجير سيارة مفخخة بسوق تجارية في منطقة الهواري بمدينة بنغازي، إلى ثلاثة، فيما أُصيب ثمانية أشخاص آخرين بينهم طفل؛ وفق تصريحات مصدر أمني إلى وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعرب غوتيريش، في رسالة بعث بها للبعثة، اليوم الإثنين، عن تعاطفه الكبير مع أسرة الفقيد، مشيدا بشجاعته وتفانيه في تحقيق الأهداف التي وضعت من قبل البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأثنى أيضا على شجاعة أعضاء البعثة في أداء عملهم.

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