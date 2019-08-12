«تعليم الوفاق» تنشر جدول امتحانات الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أغسطس 2019, 11:40 صباحا
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (الإنترنت: أرشيفية)

نشرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الاثنين، جدول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بالداخل للقسمين الأدبي والعلمي، وأيضا للثانوية الدينية، وذلك للعام الدراسي الحالي.

وستبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 18 أغسطس الجاري، وتنتهي يوم الخميس 29 أغسطس للقسمين الأدبي والعلمي، بينما تستمر حتى السبت 31 أغسطس للثانوية الدينية، وفق صور الجداول المنشورة على صفحة الوزارة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وعلى مدار الأسابيع الماضية، انعقدت عدة اجتماعات في الوزارة لبحث المعوقات التي تواجه تنظيم الامتحانات، كما بحثت آلية تسهيل أعمال المراقبة، واللجان التي ستستقبل الطلبة الممتحنين.

القسم الأدبي
القسم العلمي
الثانوية الدينية
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