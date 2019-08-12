«خارجية الوفاق» تدين تفجير بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أغسطس 2019, 10:52 صباحا
وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، (الإنترنت: أرشيفية)

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، «التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الهواري بمدينة بنغازي، السبت الماضي، وراح ضحيته ثلاثة من موظفي البعثة الأممية بليبيا وعدد من الجرحى».

وأعلنت البعثة الأممية ارتفاع عدد القتلى بين موظفيها في تفجير سيارة مفخخة بسوق تجارية في منطقة الهواري بمدينة بنغازي، إلى ثلاثة، فيما أُصيب ثمانية أشخاص آخرين بينهم طفل؛ وفق تصريحات مصدر أمني إلى وكالة الأنباء الفرنسية.

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وأكدت الوزارة، أن «عودة النشاطات والعمليات الإرهابية يرجع للانفلات الأمني الذي تسببت فيه حرب العاصمة، وانقسام المؤسسات الأمنية والعسكرية»، وفق بيان إدارة الإعلام الخارجي في الوزارة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

ودعت المجتمع الدولي لوضع حد لـ«حرب العاصمة»، وإرجاع قوات القيادة العامة، حتى يتسنى العودة للعملية السياسية، والعمل على وقف النشاطات الإرهابية.

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