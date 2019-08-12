وكيل «صحة الوفاق» يرصد غياب ممرضي مستشفى الهضبة في أول أيام العيد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أغسطس 2019, 08:50 صباحا
زيارة وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى لمستشفى الهضبة العام، 11 أغسطس 2019، (صحة الوفاق)

أجرى وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، زيارة مفاجأة إلى مستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقا)؛ لاختبار جاهزية قسم الإسعاف بالمستشفى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، إذ رصد عدم تواجد العناصر الطبية المساعدة والتمريض بشكل كافي في المستشفى.

وقال عيسى، بأن الوزارة ستتخذ إجراءات فورية وعاجلة لتحسين مستوى العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفى، ومعالجة مشكلاتهم المالية لدى جهات الاختصاص، وفق بيان على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين.

وبين عيسى أن الوزارة ستعدل مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة بالوجه المطلوب، وستراقب صرف الإدارات المالية للمستشفيات للمكافآت المالية المقررة ببند التحسين؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها من العاملين بالمناوبات الليلية والعطلات وأقسام الإسعاف والطوارئ.

ولاحظ خلال زيارته الليلية للمستشفى، وجود الأطباء المناوبين ( الأخصائين والمشرفين ) بمواقع عملهم في قسم الاسعاف والإنعاش مع نقص في عدد العناصر العاملة بالقسم، كما لم يتواجد الأطباء المناوبين المتدربين (الممارسون العامون)، إضافة إلى عدم حضور عناصر تمريض بشكل كافي، مع توفر كافة الإمكانيات اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبيه التي تضمن عمل الأقسام بالمستوى المطلوب .

ورصد أيضا عدم وجود فني تضميد كسور، إذ يقوم طبيب العظام المناوب بهذه المهمة؛ ما يربك العمل ويزيد من ساعات انتظار الحالات، فضلا عن عدم وجود منظومة انتظار جيدة تساعد في تقديم الخدمة للمواطن

وكان عيسى نوه سابقا إلى ضرورة إلزام العناصر الطبية والطبية المساعدة، بالحضور والانصراف حسب أوقات الدوام الرسمي، إلا أنه شدد في ذات المقام على ضرورة صرف المكافآت المالية للعناصر المناوبة، مشيرًا إلى وجود «قصور واضح» بإدارة الموارد البشرية داخل المستشفى خصوصًا أن بند تحسين الخدمات الطبية للمستشفى صرف لمرتين متتاليتين لهذا الغرض.

وبين أن تأخر صرف المرتبات جاء نتيجة لعدم دعم الإدارات بالمستشفيات لعامليها، وعدم حل وزارة المالية مشكلة تعثر صرف المرتبات لأشهر طويلة.

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