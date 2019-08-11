عودة خدمات الإنترنت لمدينة سرت بعد انقطاع ثلاثة أيام

أحد الميادين الرئيسية في مدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

عادت خدمات الإنترنت «الواى ماكس» لمدينة سرت، بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة أيام.

وقال مسؤول ملف الإعلام ببلدية سرت، لـ«بوابة الوسط» نقلًا عن مصدر فني بشركة التقنية والاتصالات، إن سبب الانقطاع هو خلل فني في محطة التقوية والبث، وتم التغلب عليه بفضل جهود الفنيين المكلفين عمليات الإصلاح، مؤكدًا أن خدمات الإنترنت عادت للمدينة بصورة جيدة.

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وتشهد مدينة سرت انقطاعًا مستمرًّا، في خدمات الإنترنت لأسباب أغلبها «فنية»، وفق ما صرح به مصدر فني، تابع لقطاع الاتصالات الوسطى، «بوابة الوسط» قبل أسبوع.