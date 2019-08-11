قوات الدعم المركزي تؤمن المنشآت والطرق في زليتن والخمس أول أيام العيد

تأمين قوات الدعم المركزي المنشآت في الخمس، 11 أغسطس 2019، (صفحة داخلية الوفاق على فيسبوك)

انتشرت قوات الدعم المركزي، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، منذ صباح اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بمدينتي زليتن والخمس؛ لتأمين المنشآت ومحطات الوقود، ضمن مجهودات الوزارة لحفظ الأمن وتأمين احتفالات العيد.

وأعلن فرعا الإدارة العامة للدعم المركزي في زليتن والخمس، بحسب بيان لوزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، تأمين الطريق الساحلي ومحطات الوقود، وحماية المرافق والأهداف الحيوية والخدمية، وكذلك حفظ الأمن والأمان داخل المدينتين.

هذا وثمنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للدعم المركزي في حفظ الأمن والاستقرار داخل المدينة، وفق بيانها اليوم الأحد.