«داخلية الوفاق» تؤمن صلاة العيد بميدان الشهداء وتنفذ حملة نظافة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أغسطس 2019, 07:55 مساء
تأمين ميدان الشهداء أثناء صلاة العيد، 11 أغسطس 2019, (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

أدى مئات المصلين، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بميدان الشهداء، وسط طرابلس، في ظل تأمين قوات الأمن بوزارة الداخلية مداخل ومخارج الميدان، وفق بيان للوزارة بحكومة الوفاق.

وتقدمت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، بـ«جزيل الشكر والعرفان لكافة الأجهزة الأمنية على ما بذلوه من مجهودات، لمنع حدوث اي خروقات أمنية تهدد سلامة المواطنين أثناء تأديتهم لصلاة العيد».

وعلى جانب آخر، نفذت وزارة الداخلية حملة نظافة في طرابلس، تحت إشراف مديرية أمن طرابلس، ضمن جهودها لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد، وفق بيان لمكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

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