مجلس الأمن يدين تفجير بنغازي ويدعو للكشف عن مرتكبيه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أغسطس 2019, 07:41 مساء
جانب من جلسة مجلس الأمن في 11 أغسطس 2019 (موقع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا)

أدان مجلس الأمن الدولي «بأشد العبارات» الهجوم الذي وقع في 10 أغسطس 2019 على موكب تابع للأمم المتحدة في مدينة بنغازي، داعيا إلى ضرورة معرفة من يقف وراء الهجوم ومحاسبة المسؤولين.

وأكد أعضاء مجلس الأمن «من جديد» الرسائل الواردة في البيان الصحفي للمجلس والصادر في 5 أغسطس 2019، بما في ذلك دعمهم الكامل لقيادة الممثل الخاص، وفق بيان للمجلس نشره موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالهدنة بين «الطرفين» في عيد الأضحى، وأعربوا عن دعمهم الكامل لها، مؤكدين على أهمية أن تصاحب هذه الهدنة تدابير لـ«بناء الثقة» بين الطرفين، بهدف ضمان تحول هذه الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار,

وأكد البيان على أن «السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا، بما في ذلك إنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة، لن يتحققا سوى عبر حل سياسي يتعين على الأطراف أن تشارك دون إبطاء في التوصل إليه تحت رعاية الأمم المتحدة».

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