بإجمالي 251 ناجيًا.. إنقاذ دفعة ثالثة من المهاجرين قبالة الشواطئ الليبية

نفذت منظمة «إس أو إس المتوسط»، الأحد، عملية إنقاذ ثالثة في ثلاثة أيام، قبالة الشواطئ الليبية، شملت 81 مهاجرًا، بحيث باتت تستضيف 251 ناجيًا على متن السفينة «أوشن فايكينغ» التي تستخدمها مع منظمة «أطباء بلا حدود».

ومعظم المهاجرين الذين تم إنقاذهم سودانيون كانوا غادروا السواحل الليبية مساء السبت على متن زورق مطاط، وفق ما أفادت مراسلة «فرانس برس» على متن السفينة.

وتواصل «أوشن فايكينغ» التحرك في المياه الدولية على بعد نحو خمسين ميلًا بحريًّا (أقل من مئة كلم) من طرابلس.

وقال منسق عمليات البحث والإنقاذ في «إس أو إس المتوسط» نيكولاس رومانيوك لوكالة «فرانس برس»، «نحن الوحيدون في المنطقة، وخفر السواحل الليبيون لا يجيبون»، مشيرًا إلى أن الظروف المناخية الجيدة تشجع المهاجرين على الإبحار.

وقد يكون الحضور «الخجول» للسلطات على السواحل الليبية عائدًا إلى عطلة عيد الأضحى التي بدأت الأحد.

وحلت «أوشن فايكينغ» محل السفينة «أكواريوس» وترفع علم النرويج.

ومعظم المهاجرين الذين استقبلتهم على متنها منذ بدأت نشاطها يتحدرون من السودان (64.5 في المئة).

لكن عملية الإنقاذ الأولى، الجمعة، شملت 81 شخصًا من غرب أفريقيا والسنغال وساحل العاج، وفدوا إلى ليبيا؛ بحثًا عن عمل قبل أن تفاجئهم الحرب.

وأوضحت منظمة «أطباء بلا حدود» التي تتولى تسجيل المهاجرين على متن السفينة أن 81% منهم تراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، فيما يشكل القاصرون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا 17%.