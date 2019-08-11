القيادة العامة تعلن توقيف 27 «مرتزقًا» في مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أغسطس 2019, 05:37 مساء
وحدات عسكرية تابعة للقيادة العامة، (أرشيفية: صفحة شعبة الإعلام الحربي على فيسبوك)

أعلنت القيادة العامة للجيش التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الأحد، إلقاء الوحدات العسكرية التابعة لها القبض على عدد 27 «مرتزقًا» بمدينة مرزق، مشيرة إلى أن الوحدات تقوم بالتأمين الكامل للمنطقة، التي شهدت توترات أمنية الأسبوع الماضي. 

وقالت شعبة الإعلام التابعة للقيادة العامة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن عمليات فرض القانون ستكون قائمة ومستمرة إلى أن يأمن أهلنا في مرزق».

وقبل أسبوع، تعرضت مرزق لضربات جوية أدت إلى مقتل نحو 42 شخصًا وجرح أكثر من 60 مدنيًّا، ووفق عضو المجلس البلدي إبراهيم عمر فإن «الحي السكني (القلعة) تعرض لقصف جوي خلف قتلى وجرحى»، في الوقت الذي تبادلت فيه القيادة العامة للجيش وحكومة الوفاق الاتهامات بشأن المسؤولية عن الحادث.

اقرأ أيضًا: «داخلية الوفاق» تدين القصف الجوي على مرزق وتدعو لتحقيق دولي «في جرائم الحرب»

وأمس السبت أعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن «القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أمر بوقف جميع العمليات الحربية في ضواحي العاصمة طرابلس بدءًا من تاريخ اليوم السبت، يوم الوقوف بعرفة، (10 أغسطس 2019) عند الساعة الثالثة بعد الظهر، حتى يوم الإثنين المقبل (12 من أغسطس 2019) على تمام الساعة الثالثة بعد الظهر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بريجيت باردو» تشكو شخصًا اقتلع رأس ديك حي بأسنانه
منوعات
«يونيفرسال» تلغي صدور فيلم «ذي هانت» بعد جدل
ثقافة وفن
منزل وردي مزين بـ«إيموجي» يثير غضب الجيران
منوعات
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
ريال مدريد يرفض الانسحاب من صفقة نيمار ويلوح بالذهب
رياضة عالمية
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
في ذكرى تأسيس الجيش الليبي.. الأمير محمد السنوسي: الليبيون لن يرضوا إلاّ بحكم ...
ليبيا
الختالي: الموانئ الليبية استقبلت 350 ألف رأس غنم خالية من الأمراض
ليبيا
ارتفاع ملحوظ في أسعار الأضاحي بسبها.. جشع التجار أم ظروف قهرية؟
ليبيا
الأمم المتحدة: تغيـر المناخ يهدد حياة 500 مليون شخص
دولى
«جريدة الوسط»: قصف مرزق يعيد فتح الصراع «الاجتماعي» في الجنوب
ليبيا
«الخروف السياحي» يسرق فرحة العيد من بيوت الليبيين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بذور البطيـخ مفيدة وهكذا يمكنك تناولها