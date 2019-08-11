فضلت الموت غرقًا على البقاء في ليبيا.. مهاجرة عاجية تروي معاناتها بعد إنقاذها

مهاجرون على متن قارب في المتوسط عند محاولة إنقاذهم، 10 أغسطس 2019، (فرانس برس)

كانت بينتو، الأم الشابة القادمة من ساحل العاج مع طفلين يبلغان عامًا وثلاثة أعوام، مستعدة للموت في البحر بدلًا عن العودة إلى الخلف، في رحلة عبورها من الجحيم الذي عاشته في ليبيا، وها هي اليوم على متن السفينة «أوشن فايكينغ» التي أنقذتها مع ولديها الجمعة.

تتحدث بينتو عن رحلتها لصحفية في وكالة «فرانس برس» موجودة على متن السفينة الإنسانية قائلة: «في ليبيا عشنا الكثير من العذاب. الضربات تكررت مرارًا، لا يريدوننا هناك».

وتلتقط بينتو، البالغة 28 عامًا، أنفاسها على متن السفينة التابعة لمنظمتي «إس أو إس المتوسط» و«أطباء بلا حدود»، بينما طفلها على ذراعها، وهي تقول: «لم أنم جيدًا منذ وقت طويل، دون خوف ودون دوي المعارك».

وتتذكر بينتو الأشهر الأخيرة في ليبيا، وتتحدث عن النوم على أصوات المعارك في العاصمة الليبية، وعن قلق التعرض للعنف الذي يطال القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء بحثًا عن عمل.

عاشت بينتو ورفاقها الرعب من جديد مساء الخميس، حين سمعوا أصوات قوارب النجاة التابعة لمنظمة «إس أو إس المتوسط»، وحاولوا الهرب منها. وتوضح بنتو: «اعتقدنا أنها تابعة لخفر السواحل الليبيين»، مضيفة: «اعتقدنا أنهم يقومون بإخفاء علمهم ويتحدثون الإنجليزية لخداعنا».

وتتابع الشابة: «فضلنا الموت في البحر على العودة إلى ليبيا». وهذه ثاني محاولة لبينتو للهرب بحرًا، ففي المرة الأولى، «خلال شهر رمضان» في مايو، الرحلة لم تكن ناجحة، فقد اعترض خفر السواحل الليبيون بينتو ومهاجرين آخرين، لتجد نفسها بعد ذلك في السجن.

هروب من العنف

غادرت بينتو ساحل العاج في مارس هربًا من زوج معنّف، كما من أجل العمل في ليبيا، مشيرة إلى آثار ضرب بالحزام على ذراعيها، وتخبر بأنها تزوجت رغمًا عنها عندما كانت تبلغ 16 عامًا.

وتتمكن النساء القادمات من غرب أفريقيا من إيجاد عمل بسهولة كعاملات منازل في بيوت العائلات الثرية.

تركت بينتو أولادها الأربعة الأكبر سنًّا في بلدها، وبدأت رحلتها مع طفلها عثمان البالغ عامًا واحدًا وشقيقه محمد ذي الثلاثة أعوام.

المحنة بدأت قبل شهر ونصف الشهر، من مالي ثم النيجر والجزائر، سيرًا على الأقدام أو في حافلات، وأخيرًا إلى طرابلس، مختبئين على متن شاحنة.

وتقول: «عبرنا الحدود بصعوبة بالغة، وفي بعض الاحيان زحفًا على الأرض».

لكن المسيرة الطويلة في صحراء النيجر، حيث جرحت ساقها عندما سقطت على بعض الحجارة وابنها على ظهرها، لم تكن أسوأ ما في هذه الرحلة. ولم يكن الأسوأ كذلك عبور البحر على متن قارب صغير مع 85 رجلًا وامرأة.

لكن تعود السيدة للقول: «إن الجحيم الحقيقي كان الفترة التي قضتها في ليبيا».

حاولت بينتو الفرار من مركز الاحتجاز، أو كما تصفه «السجن»، من خلال الاختباء. وتوضح: «يمسكون بك أينما كنت ويرمون بك في السجن».

وعندما تودع مركز الاحتجاز، عليك أن تدفع مالًا ليخرجوك منه. لكن «لم يكن معي أموال»، تخبر بينتو، متابعة: «لحسن الحظ، كان معي ابني الرضيع عثمان، وهذا الأمر ساهم في حمايتي. لكن كان هناك امرأة أخرى حامل، تعرضت للضرب كل يوم، كانوا يضربونها حتى بأجهزة إطفاء الحريق».

بعثة أوروبية

وتروي بينتو: «في السجن، لم يقدموا لنا شيئًا، فقط المنظمات غير الحكومية (مثل أطباء بلا حدود) والصليب الأحمر، أحضرت لنا طعامًا».

وتتذكر بينتو أنه في أحد الأيام جاءت بعثة أوروبية لزيارة مركز الاحتجاز، من دون أن تسعفها ذاكرتها على تحديد تاريخ هذه الزيارة.

وتقول: «طلب منا رئيس الشرطة أن ننظف كل شيء حتى لا يدرك البيض أننا نعاني! قال أحد الحراس إنني قادرة على إخبار قصتي. لكن (أعضاء البعثة) جاؤوا برفقة المدير...لذلك، ابتسمت فقط، قاموا بالتقاط الصور، وغادروا». وتوضح أنها كانت تخشى قول أي شيء خوفًا من رد الفعل.

وتعتمد أوروبا على ليبيا، وهي بلد في حال حرب، لمنع عبور المهاجرين انطلاقًا من شواطئها.

وفي يوليو، تعرض مركز الاحتجاز، الذي كانت بينتو فيه، للقصف وقُـتل أكثر من 50 شخصًا في الضربات. وتروي: «استهدف البناء الذي كان فيه الرجال. هربنا ونحن نسير فوق الجثث. أطلق الحراس النار علينا».

اختبأت بعد ذلك عند سوداني إلى حين موعد الرحيل الثلاثاء نحو الساعة 22.00 (20.00 بتوقيت غرينتش). لكن بينتو لم تكن تجيد السباحة، كما لم تكن تعرف أن منظمات إنسانية تجول في البحر المتوسط. وتابعت: «رحلنا هكذا، دون أن نعرف أي شيء»، ولم تكن تدرك أيضًا فرص أن تتمكن سفينة إنسانية من رصد القارب الذي كانت على متنه.

وتجهل بينتو أين سترسو بها السفينة «أوشن فايكينغ»، لكن الأهم بالنسبة لها أن تكون بعيدة من طرابلس، وفق «فرانس برس».