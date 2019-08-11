مجلس النواب يدين «التفجير الإرهابي» في منطقة الهواري

آثار التفجير أمام مركز تجاري في بنغازي. (الإنترنت)

دان مجلس النواب، بـ«أشد العبارات التفجير الإرهابي الجبان الذي وقع بمنطقة الهواري في بنغازي أثناء مرور موكب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

وطالب المجلس، في بيان أصدره أمس السبت، «وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي بتكثيف جهدها للوصول إلى أيادي الإرهاب والتطرف التي تحاول العبث بأمن المدينة وأهلها والمؤسسات الحكومية والبعثات الموجودة بها».

وقال: «إن مثل هذه الأعمال الإرهابية إنما تعكس ما يحمله هؤلاء الإرهابيون من فكر متطرف، وليعلم العالم والمؤسسات الدولية قبح الفكر المتطرف الإرهابي الذي نحاربه».

وقدم المجلس «أحر التعازي للعاملين ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولأسر وذوي مَن قُـتلوا في هذا التفجير الإرهابي.

وأسفر تفجير استهدف سيارة يستقلها موظفو بعثة الأمم المتحدة في بنغازي، عصر السبت، عن مقتل 3 موظفين وإصابة 8 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة قرب سوق أركان ماركت للمواد الغذائية في منطقة الهواري غرب بنغازي.

ووصف المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة الحادث بـ«الهجوم الجبان، الذي يأتي في وقت يخرج فيه الليبيون للتسوق استعدادًا لعيد الأضحى، يعد بمثابة تذكير قوي آخر بحاجة الليبيين الملحة لوقف الاقتتال بينهم، ووضع خلافاتهم جانبًا، والعمل معًا من خلال الحوار وليس العنف لإنهاء النزاع في ليبيا».