إيقاف توزيع السيولة ​بمصرف الصحارى في سرت لعدم كفايتها

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 11 أغسطس 2019, 09:28 صباحا

أكد رئيس لجنة التواصل الاجتماعي في بلدية سرت، سالم الهادي الهمالي، إيقاف توزيع السيولة بمصرف الصحارى سرت نظرًا لقلة المخصصات من مصرف ليبيا المركزى للسيولة بفرع مصرف الصحارى سرت، حيث بلغت مليون ونصف المليون دينار.

وأوضح الهمالي لـ«بوابة الوسط»، أنه جرى إيقاف التوزيع للمواطنين إلى بعد عيد الأضحى لحين زيادة قيمة المخصصات من السيولة، مؤكدًا أن «السيولة السابقة عند تقسيمها على الصكوك المقدمة للمصرف من الزبائن أظهرت أنها لا تعادل 300 دينار، وهي نسبة لا تكفي حاجة الأسرة».

وناشد المسؤول، مصرف ليبيا المركزي ضرورة رفع سقف السيولة للمصارف بسرت.

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