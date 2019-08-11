بالصور: آثار تفجير أمام مركز تجاري في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أغسطس 2019, 01:58 صباحا

أسفر التفجير أمام مركز تجاري، عصر السبت، عن مقتل 3 أشخاص واُصيب 8 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة الهواري غرب بنغازي.

ووصف المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الحادث بـ«الهجوم الجبان، الذي يأتي في وقت يخرج فيه الليبيون للتسوق استعدادًا لعيد الأضحى، ويعد بمثابة تذكير قوي آخر بحاجة الليبيين الملحة لوقف الاقتتال بينهم، ووضع خلافاتهم جانبًا، والعمل معًا من خلال الحوار وليس العنف لإنهاء النزاع في ليبيا».

وكشف مصدر أمني لوكالة الأنباء الليبية «وال» اسمي موظفيْن اثنيْن ببعثة الأمم المتحدة اللذين قُـتلا، وهما «حسين الهدار، ليبي الجنسية، وتيبس أروان، من جزر فيغى»، بينما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت لاحق من ليل السبت وفاة موظف آخر من موظفيها، دون أن تذكر اسمه أو جنسيته.

مركز بنغازي الطبي: قتيلان و8 جرحى الحصيلة النهائية لانفجار الهواري

أما الجرحى فهم: «أحمد بن دردف (31 عامًا) وأحمد حاتم بن دردف (3 سنوات) ونور الدين منصور الحمروش (45 سنة) وأمبارك المطاع سعد عمر (41 سنة) وإبراهيم محمد عمر موسى (37 سنة) وكليف باك من جامايكا (36 سنة) (من بعثة الأمم المتحدة) ومحمود إبراهيم محمد البطاط (40 سنة) وإبراهيم محمود إبراهيم البطاط (17سنة) ووعزة عطية (40 سنة)».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
ريال مدريد يرفض الانسحاب من صفقة نيمار ويلوح بالذهب
رياضة عالمية
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
في ذكرى تأسيس الجيش الليبي.. الأمير محمد السنوسي: الليبيون لن يرضوا إلاّ بحكم ...
ليبيا
الختالي: الموانئ الليبية استقبلت 350 ألف رأس غنم خالية من الأمراض
ليبيا
ارتفاع ملحوظ في أسعار الأضاحي بسبها.. جشع التجار أم ظروف قهرية؟
ليبيا
الأمم المتحدة: تغيـر المناخ يهدد حياة 500 مليون شخص
دولى
«جريدة الوسط»: قصف مرزق يعيد فتح الصراع «الاجتماعي» في الجنوب
ليبيا
«الخروف السياحي» يسرق فرحة العيد من بيوت الليبيين
ليبيا
اختراق حساب مدير أمن بنغازي على «فيسبوك»
ليبيا
أغلى لاعب في العالم يقترب من مدريد ويبتعد عن برشلونة
رياضة عالمية
في جريدة الوسط: قصف مرزق يعيد فتح الصراع في الجنوب و10 معوقات تعرقل انتخابات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية تطهير الجسم من النيكوتين