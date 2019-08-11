المجلس الرئاسي يدين «التفجير الإرهابي» في بنغازي

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بـ«أقصى عبارات الادانة التفجير الإرهابي» بمنطقة الهواري ببنغازي أثناء مرور موكب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقدم المجلس الرئاسي في بيان أصدره ليل السبت «أحر التعازي لأهالي الضحايا»، وتمنى «الشفاء العاجل للجرحى».

وأسفر تفجير استهدف سيارة يستقلها موظفي بعثة الأمم المتحدة ببنغازي عصر السبت عن مقتل 3 موظفين واُصيب 8 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة قرب سوق أركان ماركت للمواد الغذائية في منطقة الهواري غرب بنغازي.

ووصف المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة الحادث بـ«الهجوم الجبان، الذي يأتي في وقت يخرج فيه الليبيون للتسوق استعدادًا لعيد الأضحى، يعد بمثابة تذكير قوي آخر بحاجة الليبيين الملحة لوقف الاقتتال بينهم، ووضع خلافاتهم جانبًا، والعمل معًا من خلال الحوار وليس العنف لإنهاء النزاع في ليبيا».