المجربي: نجدد تأكيد حكومة الوفاق على محاربة الإرهاب والحرب في طرابلس أدت لتفاقم الوضع الانساني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أغسطس 2019, 12:12 صباحا

مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير المهدي المجربي، خلال جلسة طارئة يعقدها مجلس الأمن الأن يقول:«نجدد تأكيد حكومة الوفاق على محاربة الإرهاب والحرب في طرابلس أدت لتفاقم الوضع الانساني وزيادة معاناة المواطنين».

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