المجربي: نجدد تأكيد حكومة الوفاق على محاربة الإرهاب والحرب في طرابلس أدت لتفاقم الوضع الانساني
القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أغسطس 2019, 12:12 صباحا
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير المهدي المجربي، خلال جلسة طارئة يعقدها مجلس الأمن الأن يقول:«نجدد تأكيد حكومة الوفاق على محاربة الإرهاب والحرب في طرابلس أدت لتفاقم الوضع الانساني وزيادة معاناة المواطنين».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي