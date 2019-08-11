مندوب روسيا: استمرار القتال يفاقم الوضع الإنساني ولابديل عن الحل السياسي

مندوب روسيا، غينادي غاتيلوف، خلال جلسة طارئة يعقدها الأن يقول:«استمرار القتال يفاقم الوضع الإنساني ولابديل عن الحل السياسي وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة»، مشيراً إلى أنه «يجب عدم التعامل بإزدواجية في محاربة المجموعات الإرهابية التي باتت تنشط في ليبيا».