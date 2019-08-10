البعثة الأممية تدعو إلى الاحترام «الحرفي» للهدنة الإنسانية بطرابلس

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «بقبول مبدأ الهدنة الإنسانية» بمناسبة عيد الأضحى المبارك من قبل الأطراف المعنية، وفق بيان نشر على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت.

ودعت البعث الأممية كافة الأطراف في ليبيا إلى الاحترام «الحرفي» للهدنة، حرصا على حرمة العيد ومصلحة الليبيين، مؤكدة أنها «تبقى بتصرف مختلف الأطراف لتأمين حسن تطبيق الهدنة».

وأمس الجمعة، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، «القبول بهدنة إنسانية محددة خلال أيام عيد الأضحى المبارك» وفق أربعة ضوابط، هي: شمول الهدنة كافة مناطق الاشتباكات، وحظر نشاط الطيران وطيران الاستطلاع في كافة الأجواء ومن كافة القواعد الجوية التي ينطلق منها، وعدم استغلال هذه الهدنة لتحرك أية أرتال أو القيام بأي تحشيد، وأن تتولى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.

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وبدوره، أعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت، وقف جميع العمليات الحربية في ضواحي العاصمة طرابلس بدءا من تاريخ اليوم السبت (9 ذي الحجة 1340 هجري) يوم الوقوف بعرفة الموافق (10 أغسطس 2019) عند الساعة الثالثة بعد الظهر حتى يوم الإثنين (11 ذي الحجة 1340 هجري) الموافق (12 أغسطس 2019) على تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.