«التعليم» تعلن ضوابط التغطية الإعلامية لامتحانات الشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 10:08 مساء
وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت اللجنة الإعلامية بوزارة التعليم الشروط والمعايير ضوابط التغطية الإعلامية لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري (2018-2019)، التي من المقرر أن تنطلق الأحد، 18 أغسطس المقبل.

وحدد بيان لوزارة التعليم، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، شروط التغطية في؛ ضرورة الحصول على تصريح من اللجنة للإعلامية للامتحانات بالوزارة، وحظر لقاء أي إعلامي بأي من الطلاب أو أعضاء لجان الإشراف والمراقبة داخل اللجان.

وأضاف البيان أن المساحة الزمنية المخصصة للتغطية الإعلامية لا يجب أن تتجاوز مدة النصف ساعة داخل مقر اللجنة، ويمنع منعا باتا استخدام المحمول داخل وفي محيط قاعة الامتحان، مع ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم أو أحد مسؤوليها.

ودعت اللجنة وسائل الإعلام للحضور الثلاثاء المقبل إلى الغرفة الإعلامية في حي الأندلس بجوار جامع الشريف بطرابلس، لإعداد التصريحات اللازمة لتغطية الامتحانات، شريطة أن يكون السادة الإعلاميين قادمين بتكليف من الجهة الإعلامية التابعين لها.

 

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