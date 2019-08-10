«الحكومة الموقتة» تدين تفجير بنغازي وتؤكد بدء تحقيق فوري لمعرفة الجناة

دانت الحكومة الموقتة «بأشد عبارات الإدانة والاستنكار» التفجير «الإرهابي» الذي استهدف ظهر اليوم السبت موظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أثناء تجولهم المعتاد في مدينة بنغازي، مؤكدة فتح تحقيق فوري لتتبع الجناة.

وقال بيان رسمي إن «الحكومة الموقتة تشاطر البعثة الأممية في ضحايا هذا التفجير الإرهابي والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك اختلاط الدماء الليبية الزكية بدماء الضحايا الأجانب نتيجة لهذه الآفة التي يعاني منها العالم أجمع»، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للحكومة الموقتة على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

وكان مصدر أمني، أكد لوكالة «فرانس برس»، أن «اثنين من موظفي بعثة الأمم المتحدة، أحدهما أجنبي قُتلا، فيما أُصيب ثمانية أشخاص على الأقل بينهم طفل؛ إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق تجارية بمنطقة الهواري في بنغازي».

ودان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، «بأشد العبارات الممكنة» التفجير الذي وقع اليوم السبت، 10 أغسطس، أمام مركز تجاري في مدينة بنغازي الشرقية، ما أسفر عن مقتل موظفيْن اثنيْن من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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وأكد البيان، شروع «الحكومة الليبية الموقتة في فتح تحقيق فوري عبر وزارة داخليتها وأجهزتها الأمنية للتبع الجناة». وأضاف أن «هذا الهجوم (...) يهدف لإفشال الهدنة الإنسانية التي أعلن عنها الجيش برعاية أممية».