جلسة طارئة بمجلس الأمن لمناقشة الوضع في ليبيا بدعوة فرنسية

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم السبت، جلسة طارئة لمناقشة الوضع في ليبيا، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت نيويورك، بناء على طلب بعثة فرنسا لدى الأمم المتحدة، وفق ما نشرته عبر حسابها على موقع «تويتر».

وسبق لفرنسا أن لعبت دورا في حلحلة الأزمة الليبية، من خلال استضافة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 29 مايو 2018، الأطراف الأربعة الرئيسية في النزاع الليبي.

وفي 8 مايو 2019، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وبعد نحو أسبوعين التقى ماكرون، القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، في إطار الجهود الدبلوماسية التي تلعبها باريس لحلحلة الأزمة الليبية.