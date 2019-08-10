المؤسسة الوطنية للنفط تنعى رئيسها الأسبق وحيد بوقعيقيص

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 08:58 مساء
وحيد عمر بوقعيقيص، رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الأسبق، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

نعت المؤسسة الوطنية للنفط، وحيد عمر بوقعيقيص، رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الأسبق، الذي وافته المنية اليوم السبت بعد معاناته من مرض عضال، ألم به في السنوات الأخيرة، وفق بيان المؤسسة على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

وقال البيان إن «المرحوم أحد الشخصيات الهامة في مجال النفط بليبيا، حيث سبق له تولي مهام رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة (1980-1983)».

وتقدم كل العاملين بقطاع النفط بـ«أحر التعازي وأعمق المشاعر الأخوية المخلصة، لأسرة وذوي وزملاء الفقيد، سائلين الله عز وجل، أن يتقبله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر».

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