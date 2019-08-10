5 موانئ ليبية تستقبل أكثر من 300 ألف رأس أغنام وأبقار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 08:05 مساء
صفحة إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء على فيسبوك، 10 أغسطس 2019

استقبلت خمسة موانئ ليبية عدد 312 ألفًا و878 رأسًا من الأغنام، وعدد 4229 رأسًا من الأبقار، بإجمالي 317107 رأسًا، وفق إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق.

وقال بيان لإدارة التواصل والإعلام على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إنه تم توريد هذه الأعداد من موانئ طرابلس والخمس ومصراتة وبنغازي وطبرق، وذلك حتى 10 أغسطس، الموافق يوم وقفة عرفات.

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وفي 9 أغسطس الجاري، أعلن مدير عام المركز الوطني للصحة الحيوانية، زكريا الختالي، استقبال الموانئ الليبية نحو 350 ألف رأس غنم، قبل عيد الأضحى، وجميعها خالية من الأمراض، موضحًا أن اختيار الدول المستورَد منها الأضاحي يعتمد على برنامج مورد الأسعار، مضيفًا أن 90% من الأضاحي مستوردة من إسبانيا.

 

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