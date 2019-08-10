استكمال صيانة خط الصرف الصحي بجوار قاعة الشهداء وسط مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 07:31 مساء
جانب من أعمال صيانة خط الصرف الصحي بجوار قاعة الشهداء، 10 أغسطس 2019، (صفحة بلدية مصراتة على فيسبوك)

أعلنت بلدية مصراتة، السبت، استكمال أعمال مشروع العقد الخاص بصيانة خط الصرف الصحي بجوار قاعة الشهداء وسط المدينة، وفق بيان رسمي للبلدية.

وقال البيان، الذي نشرته صفحة البلدية الرسمية على «فيسبوك» إن المشروع من تنفيذ شركة «جديد الفرسان للمقاولات العامة» وتحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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وتعاقد المجلس البلدي مصراتة مع شركة «جديد الفرسان للمقاولات العامة» وشركة «الموجة الضاربة» للقيام بأعمال الصيانة لأنابيب الصرف الصحي، لمعالجة المختنقات والانسدادات وفيضان مياه الصرف الصحي لبعض الخطوط بوسط المدينة.

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