أسماء قتلى ومصابي البعثة الأممية في تفجير بنغازي

صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لتفجير الهواري. (الإنترنت)

أعلن مصدر أمني أسماء ضحايا انفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي شرق البلاد، حيث قُـتل موظفان واُصيب 8 آخرون، وفق وكالة الأنباء الليبية.

وكان مصدر أمني، أكد لوكالة «فرانس برس»، أن «اثنين من موظفي بعثة الأمم المتحدة، أحدهما أجنبي قُتلا، فيما أُصيب ثمانية أشخاص على الأقل بينهم طفل؛ إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق تجارية بمنطقة الهواري في بنغازي».

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وكشف المصدر الأمني للوكالة الليبية «وال» أسماء الموظفيْن الاثنيْن ببعثة الأمم المتحدة اللذين قُـتلا، وهما حسين الهدار، ليبي الجنسية، وتيبس أروان، من جزر فيغى.

وأضافت الوكالة الليبية أن الجرحى هم: أحمد بن دردف (31 عامًا) وأحمد حاتم بن دردف (3 سنوات) ونور الدين منصور الحمروش (45 سنة) وأمبارك المطاع سعد عمر (41 سنة) وإبراهيم محمد عمر موسى (37 سنة) وكليف باك من جامايكا (36 سنة) (من بعثة الأمم المتحدة) ومحمود إبراهيم محمد البطاط (40 سنة) وإبراهيم محمود إبراهيم البطاط (17سنة) ووعزة عطية (40 سنة).