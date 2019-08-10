«التعليم» تعلن جاهزية لجان امتحانات الثانوية ببلدية جنزور لاستقبال الطلاب بعد العيد

رئيس لجنة الإشراف والمتابعة يتفقد مواقع لجان الامتحانات، 10 أغسطس 2019، (صفحة وزارة التعليم على فيسبوك)

طمأن رئيس لجنة الإشراف والمتابعة بوزارة التعليم، الدكتور محمد العتوق، اليوم السبت، طلاب وطالبات الشهادة الثانوية على جاهزية مواقع لجان الامتحانات ببلدية جنزور، واستقرار الوضع الأمني بها.

ودعا رئيس اللجنة الطلاب إلى زيارة مواقع اللجان خلال الأيام المقبلة، للتعرف على أماكن امتحاناتهم وقاعاتهم، بحسب أرقام الجلوس، لتسهيل دخولهم، كي لا تحدث ربكة خلال الأيام الأولى للامتحانات، بحسب بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

جاء ذلك خلال زيارة قام بها محمد العتوق، اليوم السبت، برفقة أعضاء اللجنة، تفقد خلالها القاعات والمدرجات التي ستستقبل الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية، داخل أكاديمية الدراسات العليا وكلية العلوم التطبيقية والهندسية وكلية التربية ببلدية جنزور.

‏‎وأضاف البيان أن اللجنة اطلعت على الإجراءات التنظيمية والفنية داخل لجان الامتحانات للتعرف على احتياجاتها لتسهيل كافة الأمور اللوجستية أمام الطلاب طيلة فترة الامتحانات .

‏‎ويشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بأكاديمية الدراسات العليا بلغ 478 طالبا وطالبة، وبكلية العلوم الهندسية نحو 360، وفي كلية التربية 580، وفق بيان الوزارة.

وتكثف وزارة التعليم جهودها هذه الأيام وتعقد لقاءات مستمرة مع لجان نوعية شكلتها للتحضير والتجهيز لامتحانات الشهادة الثانوية ومع جهات وقطاعات حكومية أخرى، ذات العلاقة، بهدف توفير بيئة آمنة ومحفزة وهادئة ومريحة للطلاب طيلة فترة الامتحانات بما يضمن أداء الامتحانات بكل نزاهة وشفافية ويحقق تقييما حقيقيا لكافة عناصر المنظومة التعليمية.