«فرانس برس»: نازحو طرابلس يتعلقون بأمل العودة لديارهم في العيد

طفل ليبي نازح بصحبة أسرته (أرشيفية: بوابة الوسط)

سلطت وكالة «فرانس برس»، الضوء على معاناة النازحين في طرابلس هربا من المعارك التي اندلعت جنوب العاصمة منذ أكثر من 4 أشهر، في وقت كان يأمل الآلاف منهم في العودة إلى منازلهم قبل عيد الأضحى، رغم الدمار الذي لحق بها، وبقاء مناطقهم في دائرة التوتر الأمني.

وبحسب لجنة الطواري التي شكلتها حكومة الوفاق الوطني، إثر اندلاع المعارك قبل أكثر من أربعة أشهر جنوب طرابلس؛ فقد نزح أكثر من 23 ألف عائلة جراء الاشتباكات.

قصص إنسانية

محمد كرير، الخمسيني أحد سكان منطقة «جامع التوغار» ببلدية السواني (25 كلم جنوب طرابلس)، يتذكر لحظات خروجه هو وعائلته من منزله على عجل، بعد أن تحولت المنطقة إلى ساحة حرب خلال ساعات قليلة.

«خرجنا مسرعين دون أخذ أبسط احتياجات العائلة، وعند وصولنا إلى وسط طرابلس بأمان، أبلغنا من طرف أحد لجان الأزمة بأننا سننزل في أحد فنادق طرابلس»

يقول محمد في حديثه لوكالة «فرانس برس».

ويعبر محمد، المصاب بجلطة دماغية منذ سنوات ولا يقوى على الوقوف والتحدث كثيرا، عن اندهاشه من إبلاغهم قبل أيام بضرورة إخلاء الفندق دون معرفة الحلول البديلة لإقامته هو وعشرات الأشخاص الذين يقطنون الفندق نفسه مع عائلاتهم.

وقال بهذا الصدد «والله ليس لدي مكان أذهب إليه (...)، هل أقيم في الشارع أنا وأسرتي؟».

ويؤكد محمد رغبته في العودة إلى منزله، لكنه رغم ذلك يخشى على سلامة أبنائه من الوضع الأمني الذي لا يزال متفجرا، مع إمكانية تعرضهم للقصف العشوائي، وفق تعبيره.

ولا تختلف رواية فاطمة بشير المتزوجة والأم لطفلين عن روايات النازحين الآخرين، فهي تقطن في منطقة خلة الفرجان التي شهدت أولى المعارك في ضواحي العاصمة الليبية لقربها من مواقع عسكرية، فأجبر سكانها على مغادرتها.

وتروي فاطمة الموظفة في شركة البريد كيف تسبب نزوحها في نفاد كل مدخراتها، قائلة «خرجنا من منزلنا في الرابع من أبريل ولم نعد منذ ذلك التاريخ، تنقلنا بين منازل عديدة لأقاربنا، وبعد مدة قررنا عقب نهاية رمضان النزول في فندق على حسابنا الخاص».

وتابعت وهي تحبس دموعها حزنا، وطفلتها الصغيرة تلهو بجوارها «أنفقت أكثر من سبعة آلاف دينار، هي جميع مدخراتي، وبدأنا بالاستدانة (...) وضعنا لا يتحمله بشر لأننا سنكون في الشارع بعد أيام لعدم قدرتنا على توفير المال اللازم لإقامتنا».

وتطالب فاطمة الجهات الحكومية بتوفير السكن «كوني خرجت قسرا بفعل الحرب وليس بإرادتي، ولا بد من إيجاد حلول لمن هم في حالتنا بانتظار انتهاء المعارك وتمكني من العودة الى منزلي».

استجابة حكومية

بدورها تؤكد حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، عبر لجنتها للطوارئ التي تشكلت إثر اندلاع المعارك قبل أكثر من أربعة أشهر، أنها تقدم ما بوسعها للاستجابة لكل المتطلبات بعد نزوح أكثر من 23 ألف عائلة جراء الاشتباكات جنوب العاصمة.

وقال عضو لجنة الطوارئ، عبد الباري شنبارو، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحكومة في طرابلس، الخميس، «منذ تشكيل اللجنة استطاعت حلحلة العديد من المشاكل، وعملت كطرف مساعد لإيجاد الحلول المناسبة التي ترتبت جراء العدوان على طرابلس، وما خلفه من مختنقات مثل انقطاع الكهرباء والنقص في إمدادات المياه وغيرها من الخدمات».

وأشار شنبارو، إلى تخصيص حكومة الوفاق 10 ملايين دينار (نحو سبعة ملايين دولار) لتدبير مساكن ونقل العائلات النازحة القاطنة في المدارس إليها.

ويقطن معظم النازحين في المدارس والمقرات الحكومية الشاغرة، التي يعاني معظمها من تدني الخدمات الصحية والطبية، إضافة إلى اكتظاظ النازحين بها.

وتواصل قوات الجيش التابعة للقيادة العامة منذ الرابع من أبريل الماضي شن هجمات، للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني.

وتسببت المعارك في نزوح قرابة 120 ألف شخص، فيما سقط بسببها نحو 1100 قتيل و 5762 جريحا بينهم المئات من المدنيين، حسب وكالات الأمم المتحدة.

من جانبها، ترى انتصار القليب، رئيسة التجمع الليبي لمنظمات المجتمع المدني، أن الاستجابة الحكومية لملف النازحين «غير فعالة.. بل تواجه مشاكل في فهم الاحتياجات الحقيقية للنازحين».

وقالت القليب في حديثها لـ«فرانس برس»، إن «لجنة الأزمة غير قريبة من الناس بشكل كاف والاستجابة بطيئة (...)، يجب النزول إلى الشارع والاطلاع على أحوالهم لكن للأسف لا حياة لمن تنادي».

وأضافت «اجتمعنا مع عدد من العائلات النازحة للاستماع لمطالبهم استعدادا للعيد وتوفير الأضاحي لهم، لكن تفاجأنا بأن معاناتهم تفاقمت، وبات مطلبهم العودة الى منازلهم لمعاناتهم الكبيرة جراء مغادرتها (...)، لقد أرهقتهم بدلات الإيجار واستغلالهم من قبل ضعاف النفوس والمتاجرين بقضيتهم».

وختمت القليب «النازح لا يحتاج إلى قارورة زيت أو علبة طماطم (...)، يحتاج إلى الاستماع لمطالبه المشروعة وعلى رأسها توفير سكن لائق له يخفف عنه وطأة التهجير».