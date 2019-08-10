إقبال على شراء الأضاحي في طبرق رغم ارتفاع أسعارها

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 10 أغسطس 2019, 04:35 مساء
أهالي طبرق يقبلون على شراء الأضاحي والمواد الغذائية. (الإنترنت)

أقبل عدد من أهالي طبرق على شراء الأضاحي والمواد الغذائية رغم ارتفاع أسعارها، بالمقارنة مع الأعوام الماضية.

ورأى المواطن يوسف إبراهيم أن السبب يعود إلى أن مصارف طبرق وما جاورها أعطت سيولة نقدية كبيرة للغاية هذا العام خلافًا عن بقية الأعوام الماضية، وهذا هو السبب الرئيسي وراء شراء الأضاحي بأسعار كبيرة.

وقال إبراهيم: «إن أسعار الأضاحي الوطنية ذات عمر 7 أشهر تباع بنحو 800 دينار، والتي يصل عمرها إلى عام كامل يصل سعرها إلى 1450 دينارًا»، لافتًا إلى أن غالبية أهالي طبرق يميلون للخروف الوطني حتى وإن اضطر الأمر للشراء بالدين أو على دفع لشهرين أو ثلاثة.

فيما قال محمود عبدالحق مراقب «اقتصاد طبرق»، السبت، لـ«بوابة الوسط»، إنه «بالتنسيق مع قسم التسعيرة بالمراقبة تم تحديد سعر الخروف المستورد بـ600 دينار، وأي أحد يبيع أكثر من هذه القيمة سوف يعرض نفسه للمخالفة من قبل جهاز الحرس البلدي طبرق، الذي يقوم بجولات متواصلة داخل سوق المواشي يوميًّا».

وأضاف عبدالحق: «هناك تفاوت بين أسعار المواد الغذائية بين بعض المحلات التجارية بطبرق، وهذا الأمر مخالف وسوف نرصد هؤلاء المخالفين ونعاقبهم بعد عيد الأضحى المبارك».

فيما قال مصطفى زاكي مسؤول وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق لـ«بوابة الوسط»، إنه «جرى تحديد ساحة الكورنيش المقابلة لعمارات الستار كمان لجمع الأضاحي، وعلى جميع المواطنين الالتزام بهذا الموقع حفاظًا على الصحة العامة والبيئة».

وأضاف زاكي أنه «جرى التنسيق مع شركة النظافة التي سوف تقوم بدورها بجمع الجلود ووضعها في مكب القمامة، مساء يوم غدٍ الأحد»، مؤكدًا «ضرورة وضع كيس من الملح داخل جلود الأضاحي حتى لا تتعفن وتؤذي البيئة».

أهالي طبرق يقبلون على شراء الأضاحي والمواد الغذائية. (الإنترنت)
أهالي طبرق يقبلون على شراء الأضاحي والمواد الغذائية. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكرى تأسيس الجيش الليبي.. الأمير محمد السنوسي: الليبيون لن يرضوا إلاّ بحكم ...
ليبيا
الختالي: الموانئ الليبية استقبلت 350 ألف رأس غنم خالية من الأمراض
ليبيا
ارتفاع ملحوظ في أسعار الأضاحي بسبها.. جشع التجار أم ظروف قهرية؟
ليبيا
الأمم المتحدة: تغيـر المناخ يهدد حياة 500 مليون شخص
دولى
«جريدة الوسط»: قصف مرزق يعيد فتح الصراع «الاجتماعي» في الجنوب
ليبيا
«الخروف السياحي» يسرق فرحة العيد من بيوت الليبيين
ليبيا
اختراق حساب مدير أمن بنغازي على «فيسبوك»
ليبيا
أغلى لاعب في العالم يقترب من مدريد ويبتعد عن برشلونة
رياضة عالمية
في جريدة الوسط: قصف مرزق يعيد فتح الصراع في الجنوب و10 معوقات تعرقل انتخابات ...
ليبيا
«عدل الوفاق» تنعى مدير إدارة المتابعة بالوزارة بعد «اغتياله» من قبل مجهولين
ليبيا
البعثة الأممية تدعو كل الأطراف لتقديم «موافقة مكتوبة» قبل منتصف ليل الجمعة على ...
ليبيا
الفنان حسن البيجو يقدم أغنية «في مولى الخدود» بتوزيع جديد
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية تطهير الجسم من النيكوتين