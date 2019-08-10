المسماري يعلن قبول المشير حفتر هدنة العيد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 04:16 مساء

أعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمر بوقف جميع العمليات الحربية في ضواحي العاصمة طرابلس بدءا من تاريخ اليوم السبت (التاسع من ذي الحجة 1340 هجري) يوم الوقوف بعرفة الموافق (10 أغسطس 2019) عند الساعة الثالثة بعد الظهر حتى يوم الإثنين (الحادي عشر من ذي الحجة 1340 هجري) الموافق (12 من أغسطس 2019) على تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأضاف المسماري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل «في الوقت نفسه يحذر القائد العام بأن رد القوات المسلحة سيكون قويًا وقاسيًا في جميع الجبهات ضد أي عمليات أو تحركات من أي طرف مهما كان نوعها وتمثل خرقًا لهذة الهدنة أو تشكل خطرًا على القوات المسلحة». 

وأضاف المسماري أن «القائد العام المشير خليفة حفتر يطمئن جميع الليبيين المتطلعين اليوم لتحرير العاصمة بأن القوات المسلحة بجميع صنوفها في حالة استعداد تام للرد المناسب على كل من تسول له نفسه استغلال هذة الهدنة لتحقيق أي مكسب ميداني أو إلحاق الضرر بقواتنا المسلحة».
 

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