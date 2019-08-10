مصادر أمنية وطبية: مقتل اثنين من الأجانب في انفجار بنغازي

أكد مصادر أمنية وطبية لـ«بوابة الوسط»، مقتل اثنين من الأجانب وإصابة 9 آخرين كحصيلة أولية في الانفجار في منطقة الهواري بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وأوضح مسؤول طبي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه لا يعرف صفة الأجانب اللذين قتللا في التفجير او تبعيتهما، مؤكدًا أنه جارٍ التأكد من هويتهما.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط » اليوم السبت، إن المستشفى استقبل جريحين بينهم حالة حرجة جدًا، كحصيلة أولية ولم يتسلم أي وفيات حتى الآن.

وأوضح مسؤول النقطة الأمنية بمركز بنغازي الطبي إبراهيم السعيطي في تصريح إلى «بوابة الوسط »، أن المركز تسلم جثماني قتيلين وستة جرحى في الطوارئ.