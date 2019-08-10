البعثة الأممية: نأسف لعدم تلقي شيء من قيادة الجيش حول مقترح هدنة عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 01:51 مساء

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بيانا جديدا حول الهدنة التي اقترحتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت البعثة في بيان أنها «تلقت جوابا بالموافقة من حكومة الوفاق الوطني ولم تتلق شيئا من قيادة الجيش الوطني الليبي حتى الآن».

وأضاف البيان أن «الأمل كان معقودا على موافقة مثناة ومتزامنه ولكن البعض رفض السير في هذه الطريق لأسبابه».

 وتابع البيان «تأسف البعثة لعدم حصولها على ما كانت تصبو إليه خدمة لليبيين وحرصا على مصلحتهم».

ودعت البعثة «الأطراف على الرغم من ذلك لاحترام حرمة العيد والسماح لليبيين بالفوز ببعض من فرحته وللحجيج عودة مريحة لبلادهم».

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