البعثة الأممية: 2150 نازحًا من أعمال العنف في مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 01:04 مساء

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن «قلقها العميق لاستمرار أعمال العنف في مدينة مرزق وتأثيرها على سكان المدينة». 

وذكرت البعثة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن «الأمم المتحدة وشركائها ساعدوا 2150 نازح من خلال تقديم الرعاية الصحية والغذاء والمأوى وساعدت في الإجلاء الطبي للجرحى». 

ودعت البعثة «الجميع في مدينة مرزق الى تبني مبادىء التسامح المتبادل وتقدم مساعيها الحميدة للجمع بين الأطراف».

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وفي مساء الأحد الماضي، تعرضت مرزق لضربات جوية أدت إلى مقتل نحو 42 شخصا وجرح أكثر من 60 مدنيا، ووفق عضو المجلس البلدي إبراهيم عمر فإن «الحي السكني (القلعة) تعرض لقصف جوي خلف قتلى وجرحى»، وتبادل كل من القيادة العامة للجيش وحكومة الوفاق الاتهامات بشأن المسؤولية عن الحادث.

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