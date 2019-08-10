وزير «صحة الوفاق» يناقش مع مديري المستشفيات تحسين الوضع الصحي ونقص التمريض

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 12:12 مساء
جانب من لقاء وزير صحة الوفاق مع مديري المستشفيات. (صحة الوفاق)

قال وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق، الدكتور أحميد بن عمر، إن دعم المستشفيات الكبرى من أولويات خطة عمل الوزارة التي تسعى لتحقيقها لتحسين الوضع الصحي في البلاد.

وأوضح بن عمر، خلال اجتماعه مع مديري المستشفيات الكبرى، أمس الجمعة، أن الوزارة تتجه لتحسين الخدمات الصحية داخل المستشفيات العامة والتخصصية الكبرى وإلى تفعيل برنامج تدريب الكوادر الطبية الوطنية تزامنا مع عمليات الصيانة والتطوير الجارية بالمستشفيات الكبرى لإيصال أفضل خدمة للمواطن.

وأكد حرص الوزارة على دعم الأقسام المهمة بالمستشفيات ومنها أقسام العمليات والجراحات كما استمع لبعض المشاكل العامة التي تواجه عمل الأقسام مع وضع تصور مع مديري المستشفيات لحلحلتها.

وأكد الوزير على ضرورة حل المشاكل المتعلقة بنقص عناصر التمريض داخل المستشفيات وإعادة توزيعها بما يتناسب مع حاجة المستشفيات.

وكلّف الوزير، الشؤون الطبية بالوزارة بتتبع العمل على معالجة المشاكل بالمستشفيات مع تحويل التقرير الدورية لسير العمل لتحسين الخدمة الطبية.

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