بلدية بنغازي تحدد أماكن تجميع جلود الأضاحي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 12:59 صباحا

أعلنت بلدية بنغازي أماكن تجميع جلود الأضاحي داخل نطاق البلدية في أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشارت بلدية بنغازي  عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، إلى أن هذه الأماكن هي «جزيرة سيدي يونس بالقرب من سوق السيارات، والمكب المرحلي بمنطقة سيدي أعبيد وجزيرة المنقار، والمكب المرحلي بمنطقة جليانة بالقرب من جزيرة الدوران».

ولفتت بلدية بنغازي إلى أنها سوف «تكلف عدد من الآليات لجمع الجلود الأضاحي من داخل الأحياء السكنية».

في السياق ذاته قررت وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة، الأحد الماضي، السماح بنشاط تصدير الجلود.

ونوهت، في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه سيجري إحالة كتاب إلى مصلحة الجمارك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص مع مديريات الجمارك المختصة.

جاء ذلك في حين أعلن وزير الاقتصاد، منير عصر، أن الضريبة المفروضة على سعر الصرف بنسبة 183% أثرت سلبا على أسعار الأضحية الوطنية هذا العام، وأدى لارتفاعها، لافتا إلى أن سعر الأضحية المستوردة متوقف على الاعتمادات المفتوحة والضريبة المفروضة.

وأشار عصر إلى أن وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة لم تُستشر ولم تسيطر على الاعتمادات لاعتبارات سياسية، مضيفا أن الوزارة تتدارس مع الحكومة مقترح تحمل نسبة من سعر الأضحية المستوردة للتخفيف على المواطنين، وفق تصريحات لموقع «صدى».

يذكر أن وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة كانت أكدت قرب توزيعها السلع الغذائية على الجمعيات الاستهلاكية بالمنطقة الشرقية والمناطق التابعة لها لمناسبة عيد الأضحى.

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