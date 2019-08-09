البعثة الأممية تهنئ الليبيين بعيد الضحى وتدعو أطراف الحرب لإعلان الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أغسطس 2019, 08:35 مساء

هنأت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، عموم الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. مجددة الدعوة لأطراف الحرب لإعلان الهدنة ليتسنى لمئات الآلاف من الليبيين الاحتفال بالعيد.

وقالت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها «تهنئ عموم الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وإذ تعبر البعثة عن أسفها بحلول هذا العيد في ظل أجواء الحرب والتهجير والدمار فإنها تدعو الأطراف إلى الرأفة بمواطنيهم وإعلان الهدنة ليتسنى لمئات الألاف من الليبيين الاحتفال بالعيد بجو من الطمأنينة والفرح».

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كانت البعثة دعت مساء أمس الخميس، «كل الأطراف» في ليبيا إلى قبول هدنة إنسانية لمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من صباح يوم العيد، آملة «أن تتلقى موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة - السبت من هذا الأسبوع».

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