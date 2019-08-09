اللجنة الإعلامية: «الوعظ والإرشاد» التقت حجاج ليبيا بمشعر منى

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أغسطس 2019, 07:30 مساء
صورة من الصفحة الرسمية على فيسبوك لإدارة الحج والعمرة في ليبيا، 9 أغسطس 2019.

أعلنت اللجنة الإعلامية لإدارة الحج والعمرة في ليبيا، أن عددا من حجاج ليبيا قضوا يوم التروية، الجمعة، بمشعر منى، مشيرة إلى أن لجنة الوعظ والإرشاد ألقت على الحجاج عددا من الكلمات، وأجاب مشايخها عن عدد من أسئلة الحجاج.

وبحسب اللجنة الإعلامية فقد وصل 92 حاجا إلى «منى» بينما وصل 78 حاجا إلى «عرفة»، وفق الصفحة الرسمية لإدارة الحج والعمرة على «فيسبوك».

ومطلع أغسطس الجاري، نفت البعثة الطبية المرافقة حجاج بيت الله الحرام تسجيل أي حالة وفاة بين الحجاج الليبيين داخل الأراضي المقدسة.

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وأعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية، في يناير الماضي، أن السلطات السعودية وافقت على زيادة عدد الحجاج الليبيين لهذا العام بنحو ألف حاج.

 

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