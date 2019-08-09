الكلية العسكرية بطرابلس تحتفل بتخريج أولى دفعاتها بعد إعادة افتتاحها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أغسطس 2019, 07:03 مساء
جانب من احتفالات الكلية العسكرية بتخريج دفعة جديدة، 9 أغسطس 2019، (صفحة الوفاق على فيسبوك)

احتفلت الكلية العسكرية في طرابلس، أمس الخميس، بتخريج أول دفعة من الطلاب، بعد إعادة افتتاحها العام الماضي، كما احتفلت كلية الدفاع الجوي في اليوم نفسه بتخريج دفعة جديدة.

وكان قد أعيد افتتاح الكلية العسكرية العام الماضي، بناءً على تعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي، رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الذي حرص على دعم الكلية وتوفير كافة متطلباتها، وفق بيان لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

وقال بيان الحكومة إنه «جرى حفل التخريج بمقر الكلية العسكرية أمس عشية ذكرى تأسيس الجيش الليبي، كجيش نظامي تتويجًا لجهاد الآباء والأجداد في 9 أغسطس 1952».

وألقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق الركن، محمد المهدي، كلمة في الاحتفال هنأ فيها الخريجين بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي، وحلول عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بـ«جهود آمري ومنتسبي الكلية العسكرية وكلية الدفاع الجوي التي أدت إلى تخريج دفعتين جديدتين».

ومنح رئيس الأركان، أوسمة إلى العشرة الأوائل من خريجي الكليتين، ونوط الواجب من الطبقة الأولى لراية الكلية العسكرية، وقد أهداه طلبة الدفعة المتخرجة درعًا يؤرخ لذكرى تخرج الدفعة الأولى من خريجي الجامعات، وبعدها أدى الخريجون القسم القانوني.

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