مبادرة رواندية لإجلاء 500 مهاجر أفريقي من العالقين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أغسطس 2019, 04:51 مساء
مهاجرون عالقون في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت رواندا عن خطة لإجلاء 500 مهاجر أفريقي احتجزوا في ليبيا قريبًا، تجسيدًا لاتفاق سابق جرى بين رئيس البلاد والاتحاد الأوروبي.

وقالت ديانا غيتيرا، مديرة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الرواندية، إنها تناقش مع شركائها اقتراحًا لإجلاء مئات اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا. إذ في البداية، ستستضيف رواندا 500 لاجئ كجزء من الالتزام الذي تعهد به الرئيس بول كاجامي في نهاية عام 2017، حسبما نقلت الصحيفة الرواندية اليومية «نيو تايمز» الجمعة.

وتعهد الرئيس الرواندي في أعقاب نشر صور تظهر ما سُمي بـ«سوق الرقيق» في ليبيا قبل سنتين لبيع المهاجرين السود من جنوب الصحراء الكبرى، مضيفًا أن «عشرات الآلاف من اللاجئين من جنسيات أفريقية مختلفة، تم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، محتجزون في مراكز بليبيا في ظروف صعبة للغاية».

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الرواندية إلى أن تواريخ ووسائل وطرائق إجلاء اللاجئين سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وفي عام 2017، أعلنت رئيسة الدبلوماسية الرواندية، لويز موشيكيوابو، أن بلادها مستعدة لاستقبال ما يصل إلى 30 ألف مهاجر على أراضيها.

وبالإضافة إلى 140 ألف لاجئ بوروندي وكونغولي يقيمون في ستة مخيمات في رواندا، فإن البلاد هي أيضًا موطن لحوالي 8000 طالب لجوء، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود حوالي 5 آلاف مهاجر في مراكز الاحتجاز في ليبيا، حوالي 70% منهم من اللاجئين وطالبي اللجوء. فيما يرجح أن يكون المهاجرون المخصصون لإعادة التوطين خليطًا من اللاجئين وطالبي اللجوء والقاصرين غير المصحوبين بذويهم والأشخاص عديمي الجنسية.

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