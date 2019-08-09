الختالي: الموانئ الليبية استقبلت 350 ألف رأس غنم خالية من الأمراض

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أغسطس 2019, 02:48 مساء
مدير عام المركز الوطني للصحة الحيوانية، زكريا الختالي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن مدير عام المركز الوطني للصحة الحيوانية، زكريا الختالي، استقبال الموانئ الليبية نحو 350 ألف رأس غنم، قبل عيد الأضحى، وجميعها خالية من الأمراض.

وأوضح الختالي، أن اختيار الدول المستورد منها الأضاحي يعتمد على برنامج مورد الأسعار، مضيفًا أن 90% من الأضاحي مستوردة من أسبانيا، وفق تصريحات نشرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وطمأن الختالي، المواطنين على سلامة الأضاحي الواصلة إلى البلاد، منوهًا بأن إسبانيا خالية من الأمراض التي تصيب الماشية، وأكد استثناء الدول التي تعاني من الأمراض التي تصيب الأغنام، في عملية التوريد.

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