ضبط مصنعين للخمور في بنغازي لأب وابنه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أغسطس 2019, 02:20 مساء
براميل عثر عليها خلال مداهمة مصنعين للخمور في بنغازي، 9 أغسطس 2019، (مديرية أمن بنغازي)

ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، أب وابنه من ذوي السوابق، يقومان بتشغيل مصنعين للخمور.

وتلقى القسم معلومات تفيد بتشغيل شخصين للمصنعين، في أرض بعيرة، وبالبحث تبين صحة تلك المعلومات، وأنهما يشغلان مصنعين للخمور في منزلهما وأرض ملحقة به، وفق بيان على صفحة القسم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وداهم رجال القسم المكان، بعد أخذ إذن النيابة العامة، وقبض عليهما بعد مقاومة، كما عثر لديهما على خزان سعة ثلاثة آلاف لتر، وآخر سعة ألفي لتر، وتسعة براميل سعة 200 لتر للواحد، وأدوات تستخدم في التقطير، وقد اعترفا بما نُسب إليهما، وأحيل المحضر إلى النيابة.

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