رئيس البعثة الأوروبية في ليبيا يناشد أطراف الحرب «تبني الهدنة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أغسطس 2019, 11:10 صباحا
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، السفير آلن بوجيا. (أرشيفية: الإنترنت)

ناشد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلن بوجيا، «أطراف الحرب، التي لا معنى لها، على طرابلس»، تبني الهدنة التي يعمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، على تأمينها «في هذه الأوقات المقدسة».

وطرح سلامة في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، هدنة إنسانية خلال فترة العيد، تعقبها مؤتمر دولي، ثم اجتماع ليبي لإنهاء الأزمة في البلاد.

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وأكد بوجيا أن الهدنة «ليست فقط لتوفير الراحة للأشخاص الأكثر تضرراً، والذين هم بحاجة ماسة إليها، ولكن أيضًا كخطوة أولى نحو إنهاء العنف والعودة إلى العملية السياسية»، وفق بيان على صفحة البعثة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وهنأ بوجيا، الشعب الليبي بحلول عيد الأضحى، متمنيا قضاءهم عطلة هادئة، وعقب: «قلبي ومشاعري مع الثكالى والجرحى، والذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، والمختطفين والمحتجزين تعسفاً والنازحين والمحرومين، وجميع أفراد الشعب الليبي الذين تحملوا وطأة عدم الاستقرار والنزاع خلال السنوات الأخيرة».

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