اختراق حساب مدير أمن بنغازي على «فيسبوك»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أغسطس 2019, 09:34 صباحا
مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبد العزيز، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة، اختراق الحساب الشخصي لمدير الأمن، العميد عادل عبد العزيز، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال المكتب، في بيان على صفحة المديرية بـ«فيسبوك»، أن ما نشر من خلاله خلال الساعات الأخيرة لا يمثله، مؤكدا أن الحساب مايزال مخترقًا، داعية الجميع، خاصة الجهات الأمنية، إلى عدم التواصل مع من يدير الحساب حاليًا.

وأكد البيان أنه حال التمكن من استرجاع الحساب، سيتم إعلانا لأمر رسميا، منوها بأنها «ليست المحاولة الأولى للعمل على تشويه صورة عبد العزيز، في ظل الظروف الحالية للبلاد».

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