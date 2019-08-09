اجتماع أمني في سرت لوضع خطة تأمين عيد الأضحى وامتحانات الثانوية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 09 أغسطس 2019, 01:28 صباحا
جانب من اجتماع الأمني لمديرية أمن سرت. (الإنترنت)

عقد مدير أمن مدينة سرت العميد الصديق بن سعود، لبحث استعدادات تأمين احتفالات عيد الأضحى وبعدها امتحانات الثانوية العامة.

وحضر الاجتماع كل من روؤساء مراكز الشرطة بسرت وابوهادى وجارف و القرضابية واهرواة ومدارء الادارات الامنية والبحثية ورؤوساء الاقسام بمديرية الامن بسرت، ومساعد الشؤون العامة بمديرية الامن سرت عقيد محمد مفتاح امراجع ومساعد الشؤون الامنية ورئيس فرع ادارة الدعم المركزى سرت.

وقال مسؤول إعلام مديرية أمن سرت، لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع الأمني بحث وضع خطة أمنية محكمة لتأمين الطرقات العامة والأماكن الحيوية وأسواق الخضروات خلال فترة عيد الأضحى المبارك وصلاة العيد.

وأضاف أن الاجتماع ناقش إعداد خطة لتأمين إمتحانات الشهادة الثانوية وأعضاء اللجان ومقار الامتحانات التى تحتضنها جامعة سرت في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري، وتوفير كافة سبل الأمن للطلبة الممتحنين وإعداد الخطة اللازمة لحركة السير داخل الحرم الجامعي. .

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