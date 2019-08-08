الخطوط الليبية تحذر من أن هناك أشخاصا وجهاتٍ تتدعي تمثيلها الشركة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 11:48 مساء

حذرت اللجنة التسييرية لشركة الخطوط الجوية الليبية من أن هناك أشخاصا وجهاتٍ تتدعي تمثيلها الشركة و«يستعملون أختاما مزورة تحت اسم مجلس الإدارة».

وقالت الشركة في بيان أصدرته بالخصوص إن «اللجنة التسييرية لشركة الخطوط الجوية الليبية هي الجهة الشرعية الوحيدة صاحبة التمثيل القانوني للشركة أمام الجهات والمؤسسات داخل ليبيا وخارجها».

ولفتت اللجنة التسييرية للشركة إلى أنها سوف تقوم بـ«مقاضاة الأشخاص الذين ينتحلون صفة رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص يقوم بمكاتبة أي جهة خارج الشركة ما لم يكن معتمدا بختم رئيس اللجنة التسييرية».

يذكر أن الخطوط الجوية الليبية هي الناقل الجوي الوطني الرئيس، وأُسست في العام 1964، وبلغت الوجهات الدولية التي كانت تقصدها حتى ديسمبر 2014 أكثر من 20 وجهة لمختلف أنحاء العالم.

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وتقتصر رحلات الطيران حاليا على الدول المجاورة، مثل تونس والأردن ومصر وتركيا والسعودية، إذ إن الطائرات الليبية ممنوعة من دخول مطارات الاتحاد الأوروبي.

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