في جريدة الوسط: قصف مرزق يعيد فتح الصراع في الجنوب و10 معوقات تعرقل انتخابات البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 10:08 مساء

يسلط العددان (194 - 195) من جريدة «الوسط» الصادران اليوم، على واقعة القصف التي أودت بحياة أكثر من 40 قتيلا في بلدة مرزق يوم الأحد الماضي، باعتبارها أعادت فتح ملف الوضع المعقد في البلدة، والصراع «الاجتماعي» بين الأطراف التي سمتها الأمم المتحدة بـ«المجتمعات المحلية».

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وتحاور «الوسط» رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، سالم بن تاهية، الذي شرح 10 تحديات تواجه اللجنة خلال مراحل العملية الانتخابية، واعتبر أن تكليف أية مجالس تسييرية بعد إجراء الانتخابات هو أمر غير قانوني ومختلق بسبب الصراع السياسي.

ومع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، ترصد «الوسط» شكاوي المواطنين من ارتفاع أسعار الأضاحي، وانتشار الباعة المتجولين يسوقون معدات الشواء والذبح والسلخ، وبات وجودهم في بعض أزقة وميادين وشوارع المدن ذا طابع مقترن بين أفراح العيد وانتعاش الأسواق التجارية، بالرغم من الأزمة الاقتصادية ونقص السيولة المالية.

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كما تحاول «الوسط» البحث عن إجابات لأسئلة حول ما حدث لمحطات التحلية المنتشرة على طول الساحل الليبي؟، وذلك في حوار مع مدير الشركة العامة لتحلية المياه المهندس ناجي أبوشناف؛ للاطمئنان على موارد المياه وسلامتها والعقبات التي تواجه الشركة.

وفي الصفحات الاقتصادية، تسلط «الوسط» الضوء على ما أثاره تعثر استرداد وديعة ليبية لدى سورية، والتي تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار، من خلافات بين المصرف المركزي ووزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق، كما تنقل تفاصيل وثيقة رسمية لشركة الطاقة الإيطالية «إيني»، كشفت ارتفاعا في صادرات الغاز الليبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018، غير متأثرة بالحرب التي تدور رحاها منذ أبريل الماضي بتخوم العاصمة طرابلس.

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وفي الصفحات الثقافية والفنية، تواكب «الوسط» فعاليات الملتقى الوطني الدولي الأول للأدب والنقد في ليبيا، الذي احتضنته طبرق هذا الأسبوع، بمشاركة محلية وعربية واسعة، تحت عنوان «لسانيات النص وأنماط الخطاب الأدبي في ليبيا»، وتحت شعار «اللغة والثقافة والأدب: الصلة والتواصل والخطاب والفكر».

كما ترصد «الوسط» فعاليات مهرجان «مالمو للسينما العربية»، والذي اختار فيلم «في عينيا» للمخرج التونسي نجيب بلقاضي ليكون فيلم افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان، والتي ستقام في الفترة بين 4 و8 أكتوبر المقبل في المدينة السويدية.

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أما صفحات الرياضة فتفتح ملف المشروعات التجارية للأندية الرياضية ومصير الدعم الحكومي، إلى جانب راحة «الفرسان» في عيد الأضحى، وإبعاد ثلاثي النصر عن الاستعداد لدوري أبطال أفريقيا.

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