«رويترز»: حقل الشرارة يستأنف الإنتاج تدريجيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 09:33 مساء
إحدى منشآت حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا. (الإنترنت)

نقلت «رويترز»، اليوم الخميس، عن مهندسين بحقل الشرارة ومصدر بصناعة النفط أن الحقل الواقع جنوب غرب البلاد بدأ «يستأنف الإنتاج تدريجيا» بعد أن أغلق مسلحون مجهولون خط أنابيب، أواخر يوليو الماضي.

وقال أحد المهندسين لـ«رويترز»: «الإنتاج استؤنف» من حقل الشرارة الذي يعد من أكبر الحقول المنتجة العاملة في ليبيا وينتج حوالي 290 ألف برميل يوميا. فيما لم تصدر المؤسسة الوطنية للنفط أي بيان بالخصوص.

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كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة بشأن عمليات شحن الخام من ميناء الزاوية وحقل الشرارة أواخر يوليو بعد أن أغلقت مجموعة مسلحة خط أنابيب يربط الحقل بالميناء.

وقبل إغلاق الحقل كانت ليبيا تنتج ما بين 1.2 مليون و1.3 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في ست سنوات للبلد العضو بمنظمة أوبك الذي يسعى جاهدا للعودة إلى طاقته الإنتاجية، التي كانت تبلغ 1.6 مليون برميل يوميا، بحسب «رويترز».

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