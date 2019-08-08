فرع مصرف الصحاري بسرت يرفض تسلم مخصصاته من السيولة النقدية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 08 أغسطس 2019, 06:54 مساء
أحد فروع مصرف الصحاري. (أرشيفية: الإنترنت)

رفضت إدارة فرع مصرف الصحاري بمدينة سرت تسلم المبلغ المخصص من مصرف ليبيا المركزي من السيولة النقدية المخصصة للمصرف، والتي جرى توزيعها على المصارف التجارية العاملة بالمنطقة اليوم الخميس.

وقال أحد المسؤولين من إدارة المصرف لـ«بوابة الوسط» إن المصرف لم يتسلم السيولة المخصصة، والتي تقدر بـ750 ألف دينار «لأن هذه القيمة لا تكفي زبائن المصرف، ولا تكفي الغرض المطلوب لشراء أضحية العيد».

وأوضح المسؤول أنه بعد تقسيم المبلغ المخصص لمصرف الصحاري بسرت على الحسابات تبين أنه «يتم تخصيص مبلغ قدره 300 دينار فقط لكل صك، وهو حقيقة رقم ضعيف جدا».

وطالبت إدارة مصرف الصحاري بسرت فرع مصرف ليبيا المركزي بالمدينة والمجلس البلدي وهيئة الرقابة الإدارية وإدارة فروع مصرف الصحاري بالتدخل العاجل لمعالجة الملف والإسراع بتخصيص سيولة جديدة تكفي لزبائن المصرف وقيمة السحب.

اقرأ أيضا: وصول 20 مليون دينار إلى مصارف سرت

وأكد مصدر مصرفي بفرع مصرف ليبيا المركزي في سرت لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، وصول 20 مليون دينار إلى المصارف التجارية العاملة بمنطقة سرت، جرى توزيعها على المصارف التجارية «حسب عدد الحسابات الجارية العاملة بكل مصرف وليست الخامدة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في مثل هذا اليوم رحل عنا المناضل عمر فائق شنيب
ثقافة وفن
سامسونغ تكشف عن هاتفها الذكي «غالاكسي نوت 10»
علوم وتكنولوجيا
السفارة الأميركية في ليبيا تدعو جميع الأطراف إلى مضاعفة جهدها لحماية المدنيين
ليبيا
كييف تؤكد استهداف طائرة شحن أوكرانية بالكلية الجوية في مصراتة
ليبيا
«البعثة الأممية» عن تصريحات «داخلية الموقتة» بشأن سرقيوة: لا تحمل تطمينات
ليبيا
مجلس الأمن يعلن دعمه «هدنة عيد» في ليبيا ويجدد الدعوة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المسماري يتهم حسن موسى بالهجوم على مرزق لـ«التشويش» على تقدمات الجيش في طرابلس»
ليبيا
«فرانس برس»: مقتل 42 مدنيًا جراء قصف جوي على مرزق
ليبيا
مطار معيتيقة بين نيران القذائف والتصعيد السياسي
ليبيا
وزير «داخلية الموقتة» يعلن آخر تطورات التحقيقات حول اختفاء النائب سهام سرقيوة
ليبيا
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إيطاليا تطمح لإعادة عز «الذهب الأحمر» باستخدام التقنية المائية