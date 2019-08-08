فرع مصرف الصحاري بسرت يرفض تسلم مخصصاته من السيولة النقدية

أحد فروع مصرف الصحاري. (أرشيفية: الإنترنت)

رفضت إدارة فرع مصرف الصحاري بمدينة سرت تسلم المبلغ المخصص من مصرف ليبيا المركزي من السيولة النقدية المخصصة للمصرف، والتي جرى توزيعها على المصارف التجارية العاملة بالمنطقة اليوم الخميس.

وقال أحد المسؤولين من إدارة المصرف لـ«بوابة الوسط» إن المصرف لم يتسلم السيولة المخصصة، والتي تقدر بـ750 ألف دينار «لأن هذه القيمة لا تكفي زبائن المصرف، ولا تكفي الغرض المطلوب لشراء أضحية العيد».

وأوضح المسؤول أنه بعد تقسيم المبلغ المخصص لمصرف الصحاري بسرت على الحسابات تبين أنه «يتم تخصيص مبلغ قدره 300 دينار فقط لكل صك، وهو حقيقة رقم ضعيف جدا».

وطالبت إدارة مصرف الصحاري بسرت فرع مصرف ليبيا المركزي بالمدينة والمجلس البلدي وهيئة الرقابة الإدارية وإدارة فروع مصرف الصحاري بالتدخل العاجل لمعالجة الملف والإسراع بتخصيص سيولة جديدة تكفي لزبائن المصرف وقيمة السحب.

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وأكد مصدر مصرفي بفرع مصرف ليبيا المركزي في سرت لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، وصول 20 مليون دينار إلى المصارف التجارية العاملة بمنطقة سرت، جرى توزيعها على المصارف التجارية «حسب عدد الحسابات الجارية العاملة بكل مصرف وليست الخامدة».