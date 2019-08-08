شركة البريقة: لا توجد أزمة في غاز الطهي بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 08 أغسطس 2019, 06:29 مساء
مستودع الغاز في طبرق. (أرشيفية: بوابة الوسط)

نفى عضو مجلس إدارة شركة البريقة للمنطقة الشرقية والوسطى، خيرالله صالح، اليوم الخميس حدوث أزمة في غاز الطهي بمدينة طبرق والمناطق المجاورة لها، معتبرا أن ما جرى تداوله في هذا الشأن «هو مجرد وهم».

وأكد صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس، أنه «لا توجد أزمة في غاز الطهي»، لكنه أشار إلى أن «هناك أزمة في عملية توصيل المادة الخام من بنغازي إلى طبرق بسبب تعطل شاحنات النقل الخاصة بالغاز المسال».

وقال صالح إن شركة البريقة خصصت «شاحنات خاصة ذات حجم كبير للنقل المباشر من بنغازي إلى طبرق لتوفير كمية كبيرة من الغاز».

وطالب عضو مجلس إدارة شركة البريقة للمنطقة الشرقية والوسطى أصحاب المستودعات الخاصة بعدم بيع أسطوانات الغاز لتجار السوق السوداء حفاظا على سير تدفق الغاز للمواطنين تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ووصل سعر أسطوانة الغاز المسال بالسوق السوداء إلى 35 دينارا نتيجة نقصه بمستودعات الغاز بمدينة طبرق.

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