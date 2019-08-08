رئيس الحكومة الموقتة يفتتح مقر إدارة مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي

الثني أثناء افتتاح مقر فرع مصلحة الأحوال المدينة في بنغازي. (صفحة فرع مصلحة الأحوال المدينة في بنغازي على فيسبوك)

افتتح رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، اليوم الخميس مقر إدارة مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي رفقة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وعددٍ من أعضاء مجلس النواب ومسؤولي الحكومة.

وبحسب ما نشرته مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» فإن حفل الافتتاح تخللته العديد من الكلمات ألقاها بعض مسؤولي الحكومة الموقتة، وأعضاء مجلس النواب ومصلحة الأحوال المدنية «التي تشيد بالإنجاز التاريخي للمصلحة».

وأضافت مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي أن رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني تجول برفقة مدير الفرع عقيد أسامة الدرسي داخل مقر الإدارة مشيدا بالجهود التي بذلت من أجل هذا الإنجاز للمصلحة.

وقدم مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي، العقيد أسامة الدرسي، شرحا وافيا لرئيس الحكومة الموقتة عن المكاتب التي ستعمل داخل المبنى، من أجل تقديم الخدمات للمواطنين من بنغازي أو خارجها.

وعلى هامش حفل افتتاح المقر كرّمت مصلحة الأحوال المدنية، رئيس الحكومة ووزير الداخلية وأعضاء مجلس النواب لمجهوداتهم في هذا الإنجاز لمدينة بنغازي.